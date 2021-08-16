Рейс Симферополь — Белгород готовится к экстренной посадке в Москве

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Симферополь — Белгород, в понедельник, 16 августа, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Но данным телеканала, у воздушного судна сработал датчик отказа гидросистемы.

В пресс-службе воздушной гавани комментировать экстренную посадку «Известиям» отказались.

Ранее в этот день в столичном аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Симферополь — Москва. Как сообщали в пресс-службе воздушной гавани, борт сел штатно.