Самолет из Симферополя совершил аварийную посадку в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово в понедельник, 16 августа, совершил аварийную посадку самолет, летевший рейсом Симферополь – Москва.

«В 11:14 самолет, следовавший по маршруту Симферополь — Москва, приземлился в аэропорту Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

О том, что самолет готовится к аварийной посадке ранее сообщили источники «Известий». Отмечалось, что у воздушного судна могла отказать гидросистема.

Другие подробности выясняются.

Ранее, 12 июня, пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщалось, причиной послужила неисправность воздушного судна. При этом с какой именно неисправностью связана посадка, не уточнялось. Самолет направлялся в Тунис. О пострадавших тогда не сообщалось.