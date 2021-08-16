Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Рейс Симферополь — Москва готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Домодедово в понедельник, 16 августа.
По данным источника «Известий», у самолета отказала гидросистема.
В конце июля в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Москвы с вибрацией двигателя.
На борту пассажирского Boeing находились 165 человек, когда экипаж запросил у диспетчеров аэропорта разрешение на экстренную посадку. О причинах возникших у лайнера неполадок не сообщалось.