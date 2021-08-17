Статус «несвободен»: число апартаментов в продаже сократилось на 46%

Число апартаментов в продаже упало на 46% за год. Заметнее всего таких объектов стало меньше в комфорт-классе — на 67%, в бизнес-классе — на 28%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. При этом девелоперы не стали выводить на рынок меньше проектов с апартаментами. На фоне роста цен на квартиры многие покупатели переключились на этот более дешевый вид недвижимости. Также часть людей выручили деньги от продажи подорожавшего вторичного жилья и вложились в новые апартаменты, отмечают эксперты.

Заметное падение

За год предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы упало на 46% . Сейчас в продаже находится всего 4 тыс. таких помещений, тогда как в аналогичный период 2020-го насчитывалось 7,4 тыс. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Метриум».

Заметнее всего сократилось предложение массовых апартаментов, или комфорт-класса — на 67%. Во II квартале 2020 года насчитывалось 3,6 тыс. таких помещений в проектах этого класса, а во II квартале 2021-го — только 1,2 тыс. В сегменте бизнес год назад в реализации находилось 3,9 тыс. лотов, а сейчас — 2,8 тыс., то есть на 28% меньше.

По данным «Циан», всего в столице сейчас продается 6,1 тыс. апартаментов всех сегментов, 3,1 тыс. — ­в Санкт-Петербурге, 1,3 тыс. — в Московской области. За пределами столичных регионов в реализации находятся 2,3 тыс. лотов, из которых 90% предложения приходится на Сочи, Красноярск, Тюмень, Светлогорск, Ялту, Омск и Челябинск.

По сравнению с августом 2020 года в московском регионе апартаментов в продаже стало на 41% меньше, в Санкт-Петербурге — на 30%, в других субъектах страны — на 42%, рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Несмотря на сокращение предложения, количество проектов с апартаментами практически не изменилось, отметили аналитики «Метриум». По данным компании, во II квартале 2020 года застройщики продавали 71 проект комфорт- и бизнес-класса, в III квартале 2020-го — 68, в IV квартале 2020-го — 69, в I квартале 2021-го — 68 и во II квартале текущего года — 70.

Девелоперская активность в сегменте апартаментов остается высокой, за первое полугодие 2021 года в продаже появились 10 новых проектов в Москве, сказал генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. В петербургском регионе новинок было меньше — восемь корпусов за последний год вместо 14 за предыдущий аналогичный период, отметил Алексей Попов.

— В целом сокращение предложения связано прежде всего с высоким спросом. На фоне роста цен на квартиры многие покупатели переключились на приобретение апартаментов, где квадратный метр в среднем доступнее на 15–20%, чем в аналогичных квартирах , — рассказал Алексей Перлин.

Цены на перспективу

Последний год регулярно обсуждалось возможное присвоение апартаментам жилого статуса . Но пока этот вид недвижимости его не имеет и поэтому стоит дешевле квартир. Правда, ЖКУ в апартаментах в среднем на 15–20% дороже, чем в квартирах.

29 апреля группа сенаторов и депутатов внесла в ГД законопроект о правовом статусе апартаментов. Документ предлагает определить новую категорию недвижимости — многофункциональные здания, апартаменты в которых будут приравнивать к жилью. Но норма распространится только на новые постройки, уже существующие апартаменты жилыми не станут, следует из законопроекта.

Благодаря постоянному обсуждению этого вопроса о таком типе недвижимости узнали люди, которые о нем раньше не знали, что также прибавило апартаментам популярности, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Кроме того, в качественных апартаментах удобнее работать дистанционно из-за развитой инфраструктуры внутри самих зданий, добавил он.

Один из трендов: вывод проектов со смешанным предложением сохраняется и в 2021 году. Жесткие форматы всё больше размываются — значение имеет конкретный набор функций и сервисов проекта, а как это будет названо — апартаментный или жилой комплекс, — для покупателя уже имеет второстепенное значение , отметила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

— Апартаменты продолжают оставаться антикризисным вариантом решения жилищного вопроса в Москве. По уровню качества они принципиально не отличаются от комплекса с жилым статусом, но цена в них ниже, что позволяет покупателю найти подходящее помещение под свой бюджет, — отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Также часть покупателей выручили деньги от продажи подорожавшего вторичного жилья и вложились в новые апартаменты , добавила она.

Как ранее писали «Известия», по итогам 2020-го цены на квартиры в новостройках России в среднем выросли на 16–19% , хотя раньше годовое увеличение составляло 5–10%. Весной прошлого года стартовала льготная ипотека под 6,5% на новостройки, что подогревало интерес к ним. Кроме того, люди старались сохранить свои сбережения в условиях кризиса, вкладываясь в квадратные метры. На подорожание повлиял и образовавшийся дефицит строителей-мигрантов из стран СНГ, повысились также и цены на стройматериалы.

Впрочем, выросли цены и на апартаменты. В Москве за последние полгода средневзвешенная цена квадратного метра такой недвижимости увеличилась на 15–23% , сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но апартаменты по-прежнему дешевле квартир, добавил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Пока апартаменты остаются локальным продуктом, востребованным в основном в Москве и Петербурге. В регионах девелоперы их строят неохотно, покупатели относятся к ним с опаской, сказал гендиректор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров. В субъектах дисконта в 15–20% практически нет: маржинальность застройщиков невысока, поэтому они не видят смысла заниматься такой недвижимостью, сказал он.