Аномальную жару прогнозируют в Липецкой области

Синоптики прогнозируют аномальную жару на территории Липецкой области. Воздух будет прогреваться до +32 градусов.

Неблагоприятные условия ожидаются с 17 по 21 августа. Об этом сообщает LipetskMedia. Спасатели рекомендуют жителям Липецка не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности. В пик жары следует исключить любые физические нагрузки.

При повышении температуры воздуха следует носить светлую воздухонепроницаемую одежду и чаще находиться в тени.

С 2022 года метеорологи намерены пересмотреть оценки аномальности погоды. Ученые рассчитают актуальную среднюю температуру воздуха с учетом данных с 1991 по 2020 год. На текущий момент оценка дается на основании данных с 1961 по 1990 год.