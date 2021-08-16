В России пересмотрят оценки аномальности погоды

С 2022 года в России появятся новые климатические нормы. Метеорологи пересмотрят оценки аномальности погоды. Ученые рассчитают актуальную среднюю температуру воздуха, сообщает телеканал «Известия». Вычисления произведут за период с 1991 по 2020 годы. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных 1961–1990 гг. По словам научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, отклонения от нормы будут гораздо меньше. На критерии аномальности погоды повлияло глобальное потепление. Новые расчеты позволят понять, в каких регионах РФ климат меняется интенсивнее.

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