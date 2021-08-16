Прямой эфир
Мир
Защита Уилана подаст ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания
Общество
Лифты в Москве начали оснащать обеззараживателями воздуха
Мир
Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Забайкальском крае
Общество
В ГД предложили возвращать многодетным родителям средства за учебу
Мир
Участники учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты дислокации
Общество
Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Мир
Источник сообщил о гибели нескольких человек из-за стрельбы военных США в Кабуле
Мир
Сирийские школьники посетили московские достопримечательности

В России пересмотрят оценки аномальности погоды

0
Выделить главное
вкл
выкл

С 2022 года в России появятся новые климатические нормы. Метеорологи пересмотрят оценки аномальности погоды. Ученые рассчитают актуальную среднюю температуру воздуха, сообщает телеканал «Известия». Вычисления произведут за период с 1991 по 2020 годы. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных 1961–1990 гг. По словам научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, отклонения от нормы будут гораздо меньше. На критерии аномальности погоды повлияло глобальное потепление. Новые расчеты позволят понять, в каких регионах РФ климат меняется интенсивнее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021