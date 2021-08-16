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Жители Ростовской области пожаловались на стаи зеленых комаров

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Жители Ростовской области заметили стаи зеленых комаров в своем регионе — насекомые залетают в дома и общественный транспорт. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает kp.ru.

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«Вот это да. Сидят толпой, как зеленые кузнечики. Никогда таких не видела. Интересно, а вдруг они малярийные?» — приводит издание слова жительницы.

Сообщается, что зеленые комары вылупляются из личинок в августе, но в этом году их особенно много. Жители районов в Азовском направлении привыкли к этим насекомым, но гостей города и региона необычные комары пугают, сообщает издание.

Кроме того, отмечается, что насекомые не кусаются и не пьют кровь, но при выключенном свете залетают в глаза и нос, а также кружат стаями, чем мешают людям.

Таких комаров называют комарами-звонцами, их личинки зреют в лиманах Азовского моря.

Ранее, 4 июня, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила о новом виде комаров на юге России. По ее словам, на Черноморском побережье появились тигровые комары, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Их легко узнать по черно-белым полоскам на лапках и теле.

Эксперт отметила, что в Крыму обитают малярийные комары и очень много москитов.

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