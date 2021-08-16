Эксперты заявили об улучшении потребительской уверенности россиян

Во втором квартале 2021 года россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране: средний размер сбережений достиг 54 тыс. рублей, а доля граждан, считающих, что в нынешней экономической ситуации копить деньги невозможно, упала с 52 до 39%. Об этом говорится в ежеквартальном исследовании «Потребительский индекс Иванова», которое проводит SberCIB Investment Research, результаты опубликованы на сайте «Сбера» в понедельник, 16 августа.

«Индекс Иванова» — типичного представителя российского среднего класса, живущего в городе с населением от 100 тыс. человек, — ежеквартальный индекс потребительской уверенности, выпускаемый SberCIB Investment Research. Он учитывает динамику расходов граждан и их потребительское поведение.

В апреле—июне этот индекс вновь вырос, как и три месяца назад, и достиг минус 17%, отмечает руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. В первом квартале текущего года «Индекс Иванова» равнялся минус 19%, а во втором квартале 2020-го — минус 31%. Сейчас этот показатель близок к своему среднему значению за 2015–2020 годы, что говорит о постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян, считает эксперт.

Во втором квартале нынешнего года средняя зарплата увеличилась в России с 38,7 тыс. до 40 тыс. рублей, что соответствует сезонным тенденциям. Усредненный размер семейных сбережений вырос до 54 тыс. рублей. Граждане начали больше копить и вкладывать: доля депозитов составила 7,5% против 7,2% в первом квартале этого года.

Уровень осведомленности среднестатистических «Ивановых» о проблемах ESG (Environmental, Social, and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность) остается низким: только 6% опрошенных понимают, что означает эта аббревиатура. Оптимизм внушает факт того, что в группе людей до 30 лет об ESG знают 10% респондентов.

Доля «Ивановых», готовых переплачивать за экологичные товары и услуги, пока остается на уровне 22%, но среди них 16% считают оправданной наценку за экологичность в 5%, а 6% согласны платить и больше. Кроме того, сразу на 8 п.п выросла доля готовых отказаться от недостаточно экологичных товаров: в январе—марте 2021 года она составляла 18%, а апреле—июне — 26%.

В мае этого года в исследовании «Потребительский индекс Иванова» также сообщалось, что в первом квартале 2021-го выросла средняя месячная зарплата в стране, превысив уровень годичной давности на 2,9%. Тогда больше всего заработки выросли в электронной торговле — более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего тогда изменился индекс восприятия национального благосостояния, выросший на 13%.