В Москве мужчина избил предвыборных агитаторов куском асфальта

В Москве мужчина на глазах у своего ребенка напал и избил агитаторов кандидата в депутаты Госдумы академика Александра Румянцева. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне у одного из подъездов в районе Коньково. Вероятно, агрессивно настроенному мужчине не понравилась агитация со стороны молодых людей, и он решил напасть на них. В это время с ним была его малолетняя дочь.

В какой-то момент в руках у нападавшего оказался кусок асфальта, и он начал избивать им промоутеров. В результате пострадавших госпитализировали, у девушки диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее, 6 августа, в подмосковной Малаховке неизвестный избил пожилого мужчину, который вернул ему потерянную сумку. Пенсионера госпитализировали. Уточнялось, что его состояние оценивается как тяжелое, за жизнь пожилого мужчины боролись врачи.