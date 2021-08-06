В Подмосковье пенсионер вернул потерянную сумку владельцу и был избит

В подмосковной Малаховке неизвестный избил пожилого мужчину, который вернул ему потерянную сумку. Об этом сообщает в пятницу, 6 июля, РЕН ТВ.

Телеканал уточняет, что пенсионер нашел на улице борсетку и позвонил ее владельцу. Во время встречи для передачи обнаруженных документов мужчина крупного телосложения стал наносить пенсионеру удары по лицу.

В результате потерпевший оказался на асфальте. При этом злоумышленник несколько раз ударил лежачего ногами.

В настоящее время пенсионер находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, за жизнь пожилого мужчины борются врачи.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в марте пассажир столичного трамвая напал на пожилого мужчину из-за отсутствия у того медицинской маски. Он потребовал от пенсионера надеть маску либо покинуть общественный транспорт. После мужчина отметил, что только хотел позаботиться о безопасности себя и окружающих, а «пенсионер в салоне сидел и кашлял».