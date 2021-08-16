Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержали блогера на Cadillac с муляжами оружия и долларов
Спорт
Дзюбу не вызовут на сентябрьские матчи сборной России
Мир
На Украине рассказали о шагах для получения Плана действий по членству в НАТО
Авто
В Германии из Lada Niva сделали электромобиль
Экономика
Банки в России столкнулись с оттоком денег вкладчиков
Мир
Пилот разбившегося в Узбекистане самолета BBC Афганистана выжил
Мир
Взрыв прогремел в гостинице в Барселоне
Мир
Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 70
Общество
Москвичам спрогнозировали превышение температурной нормы 17 и 18 августа

Суд приговорил пресс-секретаря Навального к 1,5 года ограничения свободы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преображенский районный суд Москвы 16 августа приговорил пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции в столице.

Последний бот: что ждет сторонников Навального после роспуска штабов
Финансирование сети и ее работу решили свернуть ради ухода руководства от уголовного преследования, полагают эксперты

Ранее Ярмыш была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

В течение назначенного судом времени ограничения свободы ей нельзя посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, Ярмыш обязана раз в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Ранее, 3 августа, экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь была приговорена Преображенским судом Москвы к 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных норм на незаконной акции. Кроме того, в апреле Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Также ей был назначен испытательный срок.

Ранее, 21 апреля, Кира Ярмыш была отправлена под арест на 10 суток за призыв к участию в несанкционированной акции.

Несогласованные акции прошли в Москве и ряде городов в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В соцсетях распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате незаконных мероприятий прошли задержания, в том числе и детей. Были возбуждены уголовные дела по статьям от хулиганства до нападения на сотрудников полиции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021