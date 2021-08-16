Суд приговорил пресс-секретаря Навального к 1,5 года ограничения свободы

Преображенский районный суд Москвы 16 августа приговорил пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции в столице.

Ранее Ярмыш была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

В течение назначенного судом времени ограничения свободы ей нельзя посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, Ярмыш обязана раз в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Ранее, 3 августа, экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь была приговорена Преображенским судом Москвы к 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных норм на незаконной акции. Кроме того, в апреле Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Также ей был назначен испытательный срок.

Ранее, 21 апреля, Кира Ярмыш была отправлена под арест на 10 суток за призыв к участию в несанкционированной акции.

Несогласованные акции прошли в Москве и ряде городов в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В соцсетях распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате незаконных мероприятий прошли задержания, в том числе и детей. Были возбуждены уголовные дела по статьям от хулиганства до нападения на сотрудников полиции.