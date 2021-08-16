Инновационный продукт для хранения овощей создали в Липецкой области

В Липецкой области разработали инновационный продукт для хранения овощей. Его создали на липецком заводе по производству бетонных изделий для сельского хозяйства «Евро Слатс».

Технология позволяет предотвратить загнивание и порчу овощей. Особую циркуляцию воздуха создают вентиляционные плиты из железобетона, что позволяет снизить потери урожая до 25% в сравнении с другими системами вентиляции.

Представители компании рассказали ИА «Абирег», что производители в условиях высокой конкуренции на рынке аграрного комплекса вынуждены постоянно искать новые способы качественного хранения овощей.

Рентабельность плодовоовощного бизнеса напрямую зависит от качества, вкуса и привлекательности внешнего вида продукции. На эти показатели оказывают влияние влажность и воздухообмен в местах хранения. Их необходимый уровень сложно обеспечить при больших объемах производства.

Так, специалисты компании разработали специальные вентиляционные полы для овощехранилищ. В них заложен принцип циркуляции воздуха внутри овощного бурта. Торцевая щель в железобетонных плитах имеет особую конструкцию, позволяющую минимизировать повреждения от проезда тяжелой техники и обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

На предприятии утверждают, что так можно существенно улучшить условия хранения картофеля, лука и моркови. Технологию уже опробовал один из крупнейших производителей картофеля в Липецкой области. По итогам двухлетней эксплуатации он подтвердил все заявленные свойства сохранности урожая.