В Минсельхозе назвали стратегические задачи для российского АПК

Повышение самообеспеченности России овощами и бахчевыми, плодами и ягодами является одной из стратегических задач агропромышленного комплекса (АПК) страны. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Всероссийский день поля — 2021».

По его словам, для достижения этих целей министерство планирует увеличить площадь сельхозземель. Для этого принята госпрограмма по их вовлечению в оборот.

Кроме того, необходимо обеспечить доступность минудобрений для аграриев, добавил Патрушев.

Министр отметил, что российскому АПК также необходимо идти по пути цифровизации.

«Сегодня агропромышленный комплекс является крупным потребителем современных технологий и производит продукцию высокого качества, востребованную в России и за рубежом. Снижать планку категорически нельзя. Именно поэтому цифровизация в буквальном смысле выходит на передовую», — сообщил Патрушев.

Бизнес и региональные власти должны максимально внедрять цифровые инновации. А Минсельхоз готов предоставить для этого площадку Суперсервиса, который сделает доступным получение мер господдержки в электронном виде, уточнил глава Минсельхоза.

Также скоро появится и единая федеральная информационная система о землях сельхозназначения, заключил Патрушев.

Он подчеркнул, что по большинству видов продовольствия в России давно достигнуты пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности - например, по зерну, сахарной свёкле, масличным. И в этом году площади под ними были еще увеличены. Многие регионы отмечают хорошую урожайность.

Так, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил на совещании, что в этом году посевная площадь в субъекте составила рекордные 1,5 млн га. Урожайность ожидается на уровне прошлого года.