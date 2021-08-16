Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил комментарии к новой версии законопроекта о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). Среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени (уровня) риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к красной, желтой или зеленой зоне по «антиотмывочному» закону. Об этом говорится в документе совета, который поступил в редакцию «Известий» в понедельник, 16 августа.

Проект закона ЦБ разослал участникам рынка на рецензию в конце июля.

«Законопроект не устанавливает ни принципов, ни ограничений при выработке таких критериев, что создаст необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил при широте дискреционных полномочий, обусловленных неопределенностью условий и оснований для принятия решения, что признается коррупциогенным фактором и является недопустимым», — отмечается в сообщении НСФР.

Кроме того, законопроект не учитывает уже существующие, более сложные системы риск-сегрегации, применяемые кредитными организациями, отметили в совете. В письме поясняется, что на практике кредитные организации часто используют детализированную систему риск-сегрегации, предусматривающую более трех степеней риска, что приведет либо к вынужденному упрощению системы контроля рисков в банках, либо создаст правовую неопределенность при исполнении финансовыми организациями ряда проектируемых обязанностей из-за необходимости соотнесения различных градаций риска.

Еще одна недоработка новой версии проекта связана с тем, что в него не включили некредитные финансовые организации, полагают в НСФР. Речь идет, например, о страховых компаниях.

«Создаваемая система оценки уровня риска совершения подозрительных операций принципиально важна для всех финансовых организаций, поднадзорных Банку России, как общий источник информации о рисках [Системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения] ОД/ФТ/ФРОМУ. Более того, именно для некредитных финансовых организаций значение данной системы наиболее важно, поскольку большинство из них не имеет сравнимых с банковскими ресурсов для глубокого изучения профиля и истории финансовых операций клиентов», — отмечается в письме.

В документе подчеркивается, что законопроект нарушает принципы построения банковского надзора и провоцирует конфликт интересов.

«В настоящее время Банк России, являясь надзорным органом, оценивает организацию внутреннего контроля в соответствии с законом № 115-ФЗ, одним из элементов которого является оценка рисков. Становясь же в соответствии с законопроектом непосредственным участником системы оценки риска клиента, Банк России, таким образом, вынужден будет контролировать собственную деятельность по риск-сегрегации», — говорится в документе.

В НСФР считают, что действующая система, в рамках которой функции по оценке риска совершения подозрительных операций выполняют организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, а контроль за их деятельностью осуществляют Росфинмониторинг и Центробанк, является более устойчивой, логичной и эффективной.

По информации «Известий», 16 августа Национальный совет финансового рынка собирается направить это заключение в комитет Госдумы по финансовому рынку. Согласно данным газеты «Коммерсант», НСФР направит его также в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг и Совет Федерации.

В апреле Ассоциация банков России (АБР) заявила «Известиям», что направила в Госдуму письмо, в котором выступила против изложенной в законопроекте концепции платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) о ранжировании ЦБ банковских клиентов по группам риска и установлении для банков условий обслуживания компаний.

Ассоциация отметила, что предложенная регулятором концепция платформы предполагает разделение пользователей банковских услуг в соответствии со степенью риска по «антиотмывочному» закону. Исходя из этой концепции, если и ЦБ, и банк оценивают уровень риска клиента как высокий, финансовая организация должна блокировать почти все платежи от этого клиента или в его адрес.

В АБР сочли такое наказание для клиентов очень суровым и предложили переложить ответственность на принятие этого решения с коммерческих банков на госорганы. Еще один вариант — принудительная ликвидация подобных субъектов со стороны Центробанка, отказавшись от стадий ухудшения финансового положения такого клиента.

В России в конце 2021–начале 2022 года ЦБ хотел запустить платформу «Знай своего клиента», которая поместит юридических лиц и ИП в зеленую, желтую и красную зоны в зависимости от рисков легализации и отмывания денег. Проект № 1064272-7, регулирующий деятельность платформы, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму в ноябре 2020 года.

В феврале этого года в ГД заявили «Известиям», что проект скорректируют. В марте в Банке России рассказали, что разрабатывают программное обеспечение для ЗСК и к середине 2022 года все кредитные организации смогут подключиться к платформе.

Банковское сообщество в целом поддерживало появление единой системы с информацией о риск-профиле юридических лиц, но к концепции платформы были вопросы, в том числе относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, за отказ в их открытии.