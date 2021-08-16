Россиянам предложили облегчить перевод транспорта на газ

Российский бизнес предложил облегчить для жителей страны перевод машин на газ. В отрасли считают, что процедуре препятствуют требования ГОСТа. Новый стандарт стал обязательным с 1 июля, сообщает телеканал «Известия». Проверять переоборудованные машины должны только спецлаборатории. Таких аккредитованных испытательных помещений всего 25 по стране. Переоформление машин может занять несколько месяцев. Как подсчитали бизнесмены, из-за этих требований частота перехода машин на газ упала в 10 раз. Специалисты предлагают временно отменить норму ГОСТа. Представители газомоторной отрасли уже направили письмо с этой просьбой в кабмин.

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