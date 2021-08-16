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В Японии посчитали сближение Украины с Китаем сигналом для Запада

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Журналисты японского издания Nihon Keizai считают, что сближение Киева с Пекином будут для президента Украины Владимира Зеленского «горькой пилюлей». Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник, 16 августа.

Зеленский «сближается с Китаем» на фоне «прохладного отношения со стороны США и Евросоюза», считает автор статьи. По его мнению, такая дипломатия может привести к новым разногласиям.

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Отмечается, что в Европе и Соединенных Штатах «с удивлением» восприняли отзыв Украины своей подписи из совместного заявления ООН, которое призывает к расследованию ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля», — пишет колумнист.

При этом по словам журналиста, Киев нуждается в поддержке Запада. В то же время украинский лидер начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай. Пока это скорее «дипломатическая тактика для привлечения внимания» Запада, чем «возмездие», уверен автор. Однако при этом Киев надеется привлечь серьезные инвестиции из Китая, который в 2019 году стал крупнейшим торговым партнером Украины, говорится в статье.

В настоящее время желание Украины добиться членства в НАТО и Евросоюзе никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются.

И по всей видимости, полагают в японском издании, «важные ориентиры для будущего Украины» президент Зеленский получит во время предстоящей «долгожданной встречи» с президентом США Джо Байденом, которая пройдет в США 30 августа.

В конце января Зеленский, отвечая на вопросы журналистов информационного портала Axios на телеканале HBO, заявил, что не считает Китай на данный момент главной геополитической угрозой. Президент отметил, что на Украине представлены и американский, и китайский бизнес.

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