Зеленский не считает Китай главной геополитической угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов информационного портала Axios на телеканале HBO, заявил, что не считает Китай на данный момент главной геополитической угрозой. Интервью вышло в воскресенье, 31 января.

Ведущий привел популярное в США мнение о том, что Китай является «геополитической угрозой номер один», на что Зеленский отметил, что не может с этим согласиться, «потому что в Украине мы этого не ощущаем».

Украинский лидер пояснил, что существует множество разных угроз, которые исходят от сильных государств, а между КНР и США «наблюдается нечто наподобие холодной войны».

Президент отметил, что на Украине представлены и американский, и китайский бизнес.

«Я уверен, что вне зависимости от страны или национальности тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — заключил Зеленский.

29 января президент Украины подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Срок санкций — три года. В течение этого времени активы указанных компаний на Украине будут заблокированы, торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по стране ограничены.

30 августа между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Помпео тогда заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками КНР купить «Мотор Сич».