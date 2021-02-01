Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Мир
Власти Южной Кореи опровергли слухи о планах строительства АЭС в КНДР
Мир
Австралия призывает военных Мьянмы освободить руководителей страны
Мир
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
Культура
Ведущие американские стриминговые сервисы скрыли фильмы о биржевой торговле
Мир
Два новых адвоката возглавят команду защиты Трампа в процессе по импичменту
Экономика
С 1 февраля социальные пособия в России вырастут на 4,9%
Общество
Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19
Спорт
Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате

Зеленский не считает Китай главной геополитической угрозой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов информационного портала Axios на телеканале HBO, заявил, что не считает Китай на данный момент главной геополитической угрозой. Интервью вышло в воскресенье, 31 января.

Нашли крайнего: как США воюют с Китаем на Украине
Киев откажется от оборудования Huawei, американцы обещают компенсацию

Ведущий привел популярное в США мнение о том, что Китай является «геополитической угрозой номер один», на что Зеленский отметил, что не может с этим согласиться, «потому что в Украине мы этого не ощущаем».

Украинский лидер пояснил, что существует множество разных угроз, которые исходят от сильных государств, а между КНР и США «наблюдается нечто наподобие холодной войны».

Президент отметил, что на Украине представлены и американский, и китайский бизнес.

«Я уверен, что вне зависимости от страны или национальности тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — заключил Зеленский.

29 января президент Украины подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Срок санкций — три года. В течение этого времени активы указанных компаний на Украине будут заблокированы, торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по стране ограничены.

30 августа между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Помпео тогда заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками КНР купить «Мотор Сич».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021