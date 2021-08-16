Не менее 21 человека погибли в ДТП в Нигерии

Не менее 21 человека погибли в результате ДТП в воскресенье, 15 августа, в штате Джигава на севере Нигерии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Представитель полиции штата Лаван Шиису рассказал, что авария произошла на дороге возле деревни Радаби, автобус и грузовик упали в неисправный дренажный тоннель, наполненный паводковой водой

Он также сообщил, что врачи местной больницы подтвердили гибель 21 человека. Один пассажир выжил.

Полиция штата начала расследование произошедшего.

Более 50 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на трассе в штате Нью-Йорк в субботу, 14 августа. Всех пострадавших госпитализировали.

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