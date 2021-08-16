Число мошеннических спекуляций на фондовом рынке возросло

Мошенники стали чаще осуществлять спекуляции в области фондового рынка, что подтвердили «Известиями» на Московской бирже. Так, только в «Финаме» был зафиксирован прирост жалоб клиентов на действия злоумышленников на 20–30%.

Сами участники торгов объясняют активизацию мошенников в указанном сегменте «модой» на инвестиции и, как следствие, возможностью нажиться на неопытности новичков в среде инвесторов.

По словам руководителя управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрия Леснова, рост мошенников прямо пропорционален притоку частных инвесторов на фондовый рынок.

«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — рассказал Леснов в ходе беседы с изданием.

В то же время в БКС сообщили об отсутствии показателей прироста жалоб клиентов на злоумышленников. Начальник управления противодействия мошенничеству компании Владимир Кухаренко отметил, что подобная тенденция была в большей степени распространена в 2018 году.

По его словам, на сегодняшний день практически никто не «ведется» на обманные предложения злоумышленников, которые обещают большой доход в иностранных компаниях.

Тем не менее Кухаренко указал на привлекательность обозначенного сегмента населения с точки зрения мошенников, что обуславливается наличием свободных финансов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Спекуляции у биржи: почему выросло число атак мошенников на частных инвесторов»