Рассекречены документы о готовности Японии в 1944 году применить чумную бомбу

ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «РИА Новости».

Среди материалов фигурируют протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных, начиная с 1945 года и до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы представлены впервые.

В одном из документов говорится, что Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, где тот свидетельствует, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50–100 м над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения.

В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Выживших подвергали повторным опытам вплоть до их смерти.

В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство «бактериологической массы», что свидетельствует о решительной подготовке к бактериологической войне.

Всего, по разным оценкам, за время существования отряда 731 в стенах лабораторий погибло от 3 до 10 тыс. человек.

Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа в декабре 1949 года приговорил Отодзу Ямаду к 25 годам лагерей.

Создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.