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Заниматься суррогатным материнством могут разрешить только госклиникам

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В России разработан новый законопроект о применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), узнали «Известия». Документ подготовил депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Проект недавно был направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в Госдуму.

Документ предусматривает допуск к ВРТ только медорганизаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. Законопроект предполагает, что к ВРТ смогут обращаться пары в зарегистрированном браке, а также одинокие женщины. Причем, все они должны быть гражданами РФ.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров «репродуктивного туризма».

Также в пояснительной записке подчеркивается, что в последнее время участились случаи использования ВРТ не в целях лечения бесплодия, а для лиц, не имеющих право на применение таких технологий (в основном, одиноких мужчин-иностранцев). По сведениям Росздравнадзора по Москве и МО, было выявлено 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не примут у частных: суррогатное материнство предложили перевести в госклиники

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