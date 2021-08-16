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В Британии решили проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие

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Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве внутренних дел.

Соответствующая инициатива была выдвинута после инцидента с массовым расстрелом в Плимуте, когда 22-летний Джейк Дейвисон открыл стрельбу и убил пять человек, после чего покончил с собой. В своем аккаунте преступник публиковал оскорбительные комментарии, направленные в адрес женщин, матерей-одиночек, а также делился рассуждениями о массовой стрельбе.

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«Мы постоянно оцениваем, какие разумные и соразмерные шаги мы можем предпринять, чтобы предотвратить повторение таких ужасных человеческих жертв. Мы разработаем рекомендации по улучшению порядка подачи заявок на огнестрельное оружие и выдачи лицензий, включая проверки в социальных сетях. Но сегодня в срочном порядке мы просим полицию пересмотреть свою практику и при необходимости еще раз проверить существующие лицензии», — сообщил собеседник издания.

Дополнительно указывается, что в перспективе британские власти опубликуют нормативное руководство, регулирующее обработку заявки на оружие.

О массовом расстреле, который устроил Джейк Дейвисон, стало известно в пятницу, 13 августа. Уточнялось, что молодой человек был расстроен тем, что он не мог похудеть и найти девушку.

Лицензия Дейвисона была отозвана еще в декабре 2020 года после обвинений молодого человека в нападениях, однако впоследствии разрешение вернули.

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