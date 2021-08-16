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Захарова упрекла Польшу в забвении жертв Второй мировой

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Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Таким образом в воскресенье, 15 августа в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение Варшавой закона о реституции имущества евреев, отобранного во время Второй мировой войны.

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим», — написала Захарова.

Она напомнила, что этот закон вызвал резкую критику Израиля, на что президент Польши Анджей Дуда назвал свою страну «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев», а также заявил, что Варшава не позволит «инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях».

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Дипломат еще напомнила, что с 2014 года российские музеи пытаются присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор, но, несмотря на приглашения Министерства культуры Польши, польская сторона всё чинит различные препятствия, и не дает российским музеям приступить к работе.

«Отделять память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше, а выживших — больше, безнравственно. Это и есть «инструментализиция массового уничтожения в текущих политических целях», — резюмировала Мария Захарова.

15 августа из заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида стало известно, что МИД Израиля принял решение отозвать своего посла из Польши из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста.

Указанный закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

«Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», — заявил Лапид.

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