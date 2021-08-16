Ученые из США назвали симптомы рака поджелудочной железы

Ученые из Колумбийского университета в США перечислили признаки, по которым можно своевременно выявить раковую опухоль поджелудочной железы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте ColumbiaSurgery.

По словам специалистов, развитие первых симптомов происходит незаметно, потому пациенты часто даже не подозревают о наличии болезни и ее опасности. Объясняется это особым расположением поджелудочной железы, потому опухоль может увеличиваться годами безболезненно.

Как утверждают авторы научной работы, одним из характерных признаков заболевания является появление желтых кожных покровов и белков глаз (желтуха). В крови накапливается компонент желчи (билирубин), который вырабатывается печенью как продукт распада старых красных кровяных телец и затем выводится из организма при нормальных условиях, пишет Life.ru.

Также признаком рака поджелудочной являются нарушения работы желудочно-кишечного тракта в виде боли в животе, диареи и тошноты, отмечает телеканал «360». Кроме того, о злокачественной опухоли может говорить острая боль в области средней и нижней части спины, которая не проходит в течение нескольких недель, поскольку новообразование увеличивается в размерах и начинает давить на соседние органы.

О нарушениях работы поджелудочной железы свидетельствует и внезапный диабет, который может привести к раковым заболеваниям. Пациенты с опухолью зачастую резко теряют вес, обычно это связано с нехваткой функциональных ферментов.

Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний взрослого населения. В 2020 году летальность от этого вида рака в мире составила 93,99%.

Специалисты заявили, что симптомы могут быть обусловлены другими заболеваниями, поэтому при их обнаружении необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет Pravda.Ru. Ранняя диагностика может предотвратить возможный летальный исход заболевания, отмечает RT.

13 августа специалисты определили ранние симптомы онкологического заболевания, при обнаружении которых нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам. В частности речь идет о хронической усталости, резком изменении веса, не проходящей боли, появлении новообразований на коже, постоянной лихорадке, не связанной с простудой.