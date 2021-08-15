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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

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Девять человек пострадали в аварии в Ставрополе, сообщили 15 августа в краевом главном управлении МЧС.

ДТП произошло в Ставрополе на пересечении улиц Льва Толстого и Ленина. Звонок о происшествии поступил в оперативно-диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях в 12:48.

Маршрутный автобус, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, задел его и затем врезался в дерево. Помимо пешехода пострадали еще восемь человек, в том числе водитель маршрутки. Пешехода госпитализировали, пострадавшим пассажирам автобуса медицинскую помощь оказали на месте, передает «Ставропольское телевидение».

При этом в автобусе на момент столкновения находились 13 человек. На месте аварии работают медики, сотрудники городской Службы спасения, полиция.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее, 5 августа, сообщалось о массовой аварии в Ставрополе, в результате которой погиб человек. Женщина за рулем KIA протаранила остановившиеся на светофоре машины, мчась между рядами, после чего сбила мужчину на скутере, а затем наехала на переходившего дорогу пожилого человека, который скончался на месте от полученных травм. Виновницу ДТП поместили в СИЗО на два месяца.

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