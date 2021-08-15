В России отмечается День Воздушного флота. Поздравления с профессиональным праздником сегодня получают все работники воздушного транспорта, сообщает телеканал «Известия». Пилоты, инженеры, техники, диспетчеры и бортпроводники. Авиаторов Росгвардии поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. Особую благодарность генерал армии выразил ветеранам службы. Авиаторы войск участвуют в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в ликвидации последствий ЧС, проявляя тем самым мужество и профессионализм.

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