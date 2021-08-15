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Юрист поделился запретными фразами при разговоре с мошенниками

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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм», что во время телефонного разговора с вероятными мошенниками нельзя говорить слова «да» и «нет», а также называть цифры.

Представляющиеся сотрудниками банков мошенники могут записать голос человека на диктофон, а потом позвонить в настоящий банк и использовать эту голосовую запись. Таким образом можно потерять все деньги со счетов.

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А самой распространенной ловушкой мошенников, как отметил юрист, все также является выманивание данных карты под предлогом спасения счетов от кражи денег.

«Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку», — сказал Редин.

Еще он напомнил, что настоящие банки никогда не звонят своим клиентам по поводу денежных операций и никогда не спрашивают о реквизитах счетов.

В четверг, 12 августа, как бороться с телефонными мошенниками, которые пользуются слитыми базами данных, рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

По его словам, о том, что с пользователем общается мошенник, говорит побуждение к каким-то срочным действиям в СМС, письме или во время телефонного звонка или разговор вызывает яркие эмоции вроде интереса или страха. Также о мошенничестве говорят навязывание или рассылка о выигрыше, предложение о выплате. Злоумышленник может попросить сообщить личную или секретную информацию.

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