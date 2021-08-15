Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам поединка со своим американским коллегой Джоном Изнером вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Итоговый счет игры составил 6:2, 6:2. Состязание длилось 56 минут. Со стороны российского спортсмена было выполнено десять эйсов, совершено три двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из семи.

Ожидается, что в финале Медведев сыграет со спортсменом из США Райли Опелкой — победителем грека Стефаноса Циципаса.

Матч состоится 15 августа в 23:00 мск.

Накануне, 14 августа, Даниил Медведев вышел победителем по итогам поединка с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.