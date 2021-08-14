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Медведев победил Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Торонто

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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Торонто, одержав победу над соперником из Польши Хубертом Хуркачем. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что итоговый счет встречи российского и польского теннисистов составил 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Поединок продолжался на протяжении 2 часов 18 минут. Со стороны Медведева было сделано 22 эйса, четыре двойные ошибки, а также один нереализованный брейк-пойнт из двух. Хуркач совершил восемь подач навылет, одну ошибку на второй подаче и два брейк-пойнта из девяти.

Ожидается, что в полуфинале Медведев встретится с победителем состязания между американским спортсменом Джоном Изнером и французом Гаэлем Монфисом.

Ранее, 8 августа, в финал теннисного турнира в Сан-Хосе вышла российская спортсменка Дарья Касаткина.

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