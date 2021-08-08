Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США).

Встреча состоялась 7 августа и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, уточняет «Спорт–Экспресс».

Отмечается, что за полуторачасовой матч россиянка сделала четыре эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала три брейк-пойнта из 14.

В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и хорваткой Аной Конюх.

24-летняя Касаткина занимает 31-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула ассоциации в одиночном разряде.

Турнир в Сан-Хосе завершится в ночь на 9 августа. Его призовой фонд составляет $565 тыс.

Ранее сообщалось, что теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России на Олимпиаде в смешанном разряде. При этом серебро турнира взяла также российская пара Елены Весниной и Аслана Карацева.

В Федерации тенниса назвали выдающимся достижением русский финал в миксте на Олимпиаде в Токио.