Посольство США в Кабуле будет почти полностью эвакуировано

Из Афганистана массово эвакуируют посольства. Британия завершает в стране дипломатическое присутствие. Прага вывозит служащих из числа местных граждан и их семьи. Бывшие сотрудники смогут переехать в Чехию. США эвакуируют почти весь штат своего посольства в Кабуле, передает телеканал «Известия». Большую часть сотрудников хотят вывезти в течение трех суток. Сообщается, что в дипмиссии останутся посол и агенты из бюро безопасности. Вашингтон считает, что члены запрещенной в России организации «Талибан» в состоянии захватить Кабул, а также то, что правительство Афганистана не справляется с исламистами. Кроме того, американские военные уверены, что в ближайшем будущем полная эвакуация посольства неизбежна.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.