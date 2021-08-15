Гаджиев оценил итоги турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал итоги турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», прошедшего в пятницу, 13 августа.
Говоря о главном бое турнира между Виталием Кудуховым и Гильермо Джонсом, он отметил, что рад «большой победе Кудухова».
«Я рад, что сделал прогноз в его пользу, и он этот прогноз оправдал. Гильермо Джонс, он боксер средний, поэтому за Кудухова можно только порадоваться», — сказал в интервью РЕН ТВ Гаджиев.
По его словам, он с нетерпением ждет реванша Брюса Хлебникова и Дениса Вильданова, чей последний поединок закончился вничью.
«Что такое ничья? Ничья — это всегда предпосылка для реванша. Надеюсь, ребята встретятся еще раз», — заявил он.
Глава промоутерской компании заметил, что Вячеславу Дацику, одолевшему Данияла «Т-34» Эльбаева, нужны «еще очень серьезные вызовы», и он с большим удовольствием посмотрел бы бой Рыжего Тарзана, например, с Александром Емельяненко.
Гаджиев подчеркнул, что болел за Артема Тарасова в поединке с Тайсоном Дижоном.
«Жаль, что Артем проиграл, но все-таки Артем — непрофессиональный боксер. Он, по сути, делает в боксе первые шаги, поэтому все победы для него еще впереди», — пояснил специалист.
В пятницу, 13 августа, в Москве состоялся вечер бокса «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На ринге сразились Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и Даниял «Т-34» Эльбаев, обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, а также блогер Артем Тарасов и Тайсон Дижон (Африканский Тайсон).
В главном бою турнира россиянин Виталий Кудухов одолел экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.