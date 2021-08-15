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Гаджиев оценил итоги турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал итоги турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», прошедшего в пятницу, 13 августа.

Говоря о главном бое турнира между Виталием Кудуховым и Гильермо Джонсом, он отметил, что рад «большой победе Кудухова».

«Я рад, что сделал прогноз в его пользу, и он этот прогноз оправдал. Гильермо Джонс, он боксер средний, поэтому за Кудухова можно только порадоваться», — сказал в интервью РЕН ТВ Гаджиев.

По его словам, он с нетерпением ждет реванша Брюса Хлебникова и Дениса Вильданова, чей последний поединок закончился вничью.

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«Что такое ничья? Ничья — это всегда предпосылка для реванша. Надеюсь, ребята встретятся еще раз», — заявил он.

Глава промоутерской компании заметил, что Вячеславу Дацику, одолевшему Данияла «Т-34» Эльбаева, нужны «еще очень серьезные вызовы», и он с большим удовольствием посмотрел бы бой Рыжего Тарзана, например, с Александром Емельяненко.

Гаджиев подчеркнул, что болел за Артема Тарасова в поединке с Тайсоном Дижоном.

«Жаль, что Артем проиграл, но все-таки Артем — непрофессиональный боксер. Он, по сути, делает в боксе первые шаги, поэтому все победы для него еще впереди», — пояснил специалист.

В пятницу, 13 августа, в Москве состоялся вечер бокса «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На ринге сразились Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и Даниял «Т-34» Эльбаев, обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, а также блогер Артем Тарасов и Тайсон Дижон (Африканский Тайсон).

В главном бою турнира россиянин Виталий Кудухов одолел экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.

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