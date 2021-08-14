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Известный кардиолог пострадал и потерял дочь из-за пожара

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Андрей Зотиков — профессор и научный сотрудник НМИЦ хирургии имени Вишневского, автор более 100 научных публикаций — пострадал в результате пожара в частном доме, где проживала семья врача. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также в результате происшествия погибла младшая дочь Зотикова. Жена кардиохирурга и старший ребенок были госпитализированы.

В ночь на 14 августа супругу врача разбудила пожарная сигнализация. Женщина направилась в комнату к младшей дочери, расположенную вместе со спальней родителей на втором этаже, где обнаружила, что помещение полностью охвачено огнем.

Старшая дочь, которая проснулась из-за шума, смогла самостоятельно спуститься вниз с третьего этажа. Спасаясь от огня, семья выпрыгнула со второго этажа.

Уточняется, что Зотиков попал в больницу с ожогами лица и шеи в состоянии шока, его жена — с отравлением угарным газом, а дочь — с травмой живота.

Огонь уничтожил расположенную рядом с домом баню.

Ранее, 12 августа, неизвестные заперли двух пожилых людей в частном доме и подожгли его.

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