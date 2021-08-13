Прямой эфир
Наука
Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле
Общество
По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело
Мир
Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту
Экономика
Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом
Общество
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Мир
ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Мир
Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы
Мир
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров
Общество
Аксёнов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи

В «новой Москве» неизвестные заперли двух пенсионеров в доме и подожгли его

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные заперли двух пожилых людей в частном жилом доме и подожгли его. В результате женщина погибла, а ее брата госпитализировали. Об этом сообщил РЕН ТВ в четверг, 12 августа.

Вечером 11 августа на дом, расположенный на территории СНТ, напали двое неизвестных. Они заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его, отмечает агентство городских новостей «Москва». В результате пожара погибла пожилая женщина, она была учительницей музыки и давала уроки игры на скрипке. Брат погибшей смог выбраться из горящего дома, его госпитализировали с травмой головы.

Одна из жительниц СНТ рассказала РЕН ТВ, что выживший в результате инцидента мужчина не мог позвать на помощь, поскольку у него проблемы с горлом и он не разговаривает. По словам местных жителей, в дачном товариществе есть и более богатые дома, поэтому им непонятно, как и почему злоумышленники выбрали в качестве своих жертв беспомощных стариков.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью». Расследование продолжается, отмечает телеканал «360». Устанавливаются личности нападавших, пишет «Москва 24».

Ранее 12 августа уголовное дело возбудили после разбойного нападения двух неизвестных на квартиру на Каширском шоссе, в ходе которого злоумышленники избили до смерти хозяина жилплощади. По данным следствия, незадолго до разбойного нападения погибший мужчина снял большую денежную сумму, которая на момент совершения преступления хранилась в квартире.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021