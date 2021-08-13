В «новой Москве» неизвестные заперли двух пенсионеров в доме и подожгли его

Неизвестные заперли двух пожилых людей в частном жилом доме и подожгли его. В результате женщина погибла, а ее брата госпитализировали. Об этом сообщил РЕН ТВ в четверг, 12 августа.

Вечером 11 августа на дом, расположенный на территории СНТ, напали двое неизвестных. Они заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его, отмечает агентство городских новостей «Москва». В результате пожара погибла пожилая женщина, она была учительницей музыки и давала уроки игры на скрипке. Брат погибшей смог выбраться из горящего дома, его госпитализировали с травмой головы.

Одна из жительниц СНТ рассказала РЕН ТВ, что выживший в результате инцидента мужчина не мог позвать на помощь, поскольку у него проблемы с горлом и он не разговаривает. По словам местных жителей, в дачном товариществе есть и более богатые дома, поэтому им непонятно, как и почему злоумышленники выбрали в качестве своих жертв беспомощных стариков.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью». Расследование продолжается, отмечает телеканал «360». Устанавливаются личности нападавших, пишет «Москва 24».

Ранее 12 августа уголовное дело возбудили после разбойного нападения двух неизвестных на квартиру на Каширском шоссе, в ходе которого злоумышленники избили до смерти хозяина жилплощади. По данным следствия, незадолго до разбойного нападения погибший мужчина снял большую денежную сумму, которая на момент совершения преступления хранилась в квартире.