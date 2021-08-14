В «Сириусе» назвали обладателя Гран-при III конкурса «Созвездие»

Обладателем Гран-при среди лауреатов I премий III Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» стал скрипач Даниил Бессонов. Об этом в субботу, 14 августа, «Известиям» сообщили в пресс-службе конкурса.

Отмечается, что на главный приз претендовали также скрипачка Маргарита Гладышева, разделившая с Даниилом победу в номинации «Оркестровые струнные инструменты», и кларнетистка Анна Катенина, ставшая лучшей среди музыкантов, играющих на духовых инструментах. Пианистам в этом году I премию не присудили.

«Гран-при Бессонову мы присудили единогласно: он играл всё лучше и лучше от тура к туру. На втором этапе у него во время исполнения расклеилась дека: между струной и грифом было почти два сантиметра. Я не представляю, как на такой скрипке можно было доиграть. Но он сделал это, а в финале показал свою артистичность. Даниил — очень перспективный музыкант», — сказал директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член экспертного совета Образовательного центра «Сириус» Валерий Пясецкий.

Как победитель Гран-при Бессонов получил право пользования мастеровой скрипкой высочайшего класса из коллекции Центральной музыкальной школы. Разделившая с ним первое место в номинации Гладышева стала обладательницей специального приза от Дома скрипки: смычок мастерской современного бельгийского мастера Пьера Гийома.

Даниил отметил, что не ожидал этой победы, но очень рад ей.

«Музыкант должен непрерывно развиваться, поэтому я буду заниматься еще больше. Сейчас мечтаю разучить концерт Сибелиуса и сыграть его на профессиональной сцене», — добавил он.

В этом году в состав оргкомитета конкурса вошел народный артист России, член Совета при Президенте России по культуре и искусству Денис Мацуев. На «Созвездии» от него лично и фонда «Новые имена» трем конкурсантам — кларнетистке Анне Катениной, трубачу Александру Рублеву и пианисту Глебу Семенову – вручили приглашения к участию в музыкальном фестивале «Crescendo», международных музыкальных фестивалях «Денис Мацуев представляет» и «Звезды на Байкале».

Руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подчеркнула, что из года в год уровень мастерства музыкантов растет, а география участников расширяется. По ее словам, занятия в Центре с лучшими педагогами из вузов и консерваторий, а также последующее сопровождение, в том числе на конкурсе «Созвездие», позволяет участникам образовательных программ выступать с выдающимися музыкантами на крупнейших площадках России.

Конкурс «Созвездие» в этом году прошел в третий раз. Участие в нем принял 21 исполнитель из 11 регионов России. Все они в разное время обучались на профильных программах Центра «Сириус» и получили наивысшие баллы от педагогов.