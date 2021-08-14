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Стали известны подробности убийства девушки в парке Москвы

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По предварительным данным, злоумышленник, который убил 33-летнюю девушку в парке Москвы, сначала повалил ее на землю и оттащил в кусты, где и задушил уроженку Белоруссии. Об этом 14 июля сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, на крик девушки подбежали охранники. К тому моменту убийца уже скрылся. Жертва была найдена обнаженной. Также на месте преступления нашли мужскую куртку, нож, медицинскую маску и наушники. Они предположительно, принадлежат преступнику.

Ранее в субботу стало известно, что в столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По информации СМИ, убитая часто выходила в парк, что заняться спортом. У нее осталось двое маленьких детей.

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