Прямой эфир
Общество
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24
Общество
Опубликовано фото и видео с места ДТП под Владимиром с 22 пострадавшими
Общество
В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса
Общество
Периметр возле упавшего на Камчатке вертолета начали обследовать глубоководные дроны
Общество
Вода начала уходить с улиц Керчи после сильных ливней
Происшествия
В Анапе по дороге в аэропорт утонула машина
Мир
Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
Мир
Источник сообщил о подготовке США к эвакуации посольства в Кабуле
Мир
В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

Система КИС «АРТ» начала работать в полном режиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комплексная информационная система «Аналитики работы такси» (КИС «АРТ») с 14 августа начала работать в Москве в полном режиме. Водители, которые не получили цифрового ID, больше не получают заказы.

Все под контролем: в Москве запускают систему мониторинга такси
Инструмент позволит проверять документы водителей и не допускать переработок

Сейчас в системе зарегистрированы почти все активные водители, выполняющие заказы ежедневно, — около 80 тыс. человек.

КИС «АРТ» была разработана совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Система не вводит ограничений, она гарантирует водителям соблюдение их прав, которые указаны в федеральном законе о такси № 69-ФЗ от 21.04.2011 и в приказе Минтранса России № 424 от 16.10.2020.

«Мы считаем, что цены на поездки и количество автомобилей на линии не должны измениться, и попросили агрегаторов такси и таксопарки внимательно следить за этим. Сервис такси должен быть удобным, безопасным и доступным для всех жителей города. Первый месяц адаптационный — мы будем внимательно следить за функционированием системы и тем, как водители работают с ней. В случае необходимости поможем и проконсультируем всех, кому это требуется», — сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

Введение КИС «АРТ» будет помогать отслеживать соблюдение требований, которые уже прописаны в законе, действующие на территории Москвы и Московской области. Ее введение не предъявляет водителям новых требований, а для пассажиров поездки станут комфортнее и безопаснее.

«Любой общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, и такси — не исключение. Новая система, по сути, не устанавливает никаких новых требований, которые мы сегодня предъявляем к таксомоторном компаниям и водителям, а скорее делает работу такси прозрачной», — заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Система гарантирует таксистам понятную и прозрачную систему оплаты труда. Агрегаторы и таксопарки должны будут обеспечить требование о комфортной и безопасной работе для водителей, при это заработок у водителей должен остаться прежним.

«Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель дептранса Максим Ликсутов.

В дептрансе также напомнили, что возле станций метро, МЦК и МЦД в Москве работают 66 перехватывающих парковок. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021