Система КИС «АРТ» начала работать в полном режиме

Комплексная информационная система «Аналитики работы такси» (КИС «АРТ») с 14 августа начала работать в Москве в полном режиме. Водители, которые не получили цифрового ID, больше не получают заказы.

Сейчас в системе зарегистрированы почти все активные водители, выполняющие заказы ежедневно, — около 80 тыс. человек.

КИС «АРТ» была разработана совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Система не вводит ограничений, она гарантирует водителям соблюдение их прав, которые указаны в федеральном законе о такси № 69-ФЗ от 21.04.2011 и в приказе Минтранса России № 424 от 16.10.2020.

«Мы считаем, что цены на поездки и количество автомобилей на линии не должны измениться, и попросили агрегаторов такси и таксопарки внимательно следить за этим. Сервис такси должен быть удобным, безопасным и доступным для всех жителей города. Первый месяц адаптационный — мы будем внимательно следить за функционированием системы и тем, как водители работают с ней. В случае необходимости поможем и проконсультируем всех, кому это требуется», — сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

Введение КИС «АРТ» будет помогать отслеживать соблюдение требований, которые уже прописаны в законе, действующие на территории Москвы и Московской области. Ее введение не предъявляет водителям новых требований, а для пассажиров поездки станут комфортнее и безопаснее.

«Любой общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, и такси — не исключение. Новая система, по сути, не устанавливает никаких новых требований, которые мы сегодня предъявляем к таксомоторном компаниям и водителям, а скорее делает работу такси прозрачной», — заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Система гарантирует таксистам понятную и прозрачную систему оплаты труда. Агрегаторы и таксопарки должны будут обеспечить требование о комфортной и безопасной работе для водителей, при это заработок у водителей должен остаться прежним.

«Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель дептранса Максим Ликсутов.

В дептрансе также напомнили, что возле станций метро, МЦК и МЦД в Москве работают 66 перехватывающих парковок. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.