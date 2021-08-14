На Украине допустили снятие санкций ЕС против России из-за действий Киева

Евросоюз в ближайшее время может снять санкции с России из-за того, что Киев не выполняет условия Минских соглашений. Об этом 14 августа заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ».

Как напомнил Мураев, украинский лидер Владимир Зеленский не провел конституционную реформу, которая бы предполагала принятие закона об особом статусе Донбасса.

«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», — заявил экс-депутат рады.

Также Мураев пояснил, что антироссийские санкции больно ударили по производителям ЕС, которые недополучают десятки миллиардов прибыли.

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». <…> Поверьте, им плевать на Украину», — заключил политик.

12 июля Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России на полгода, до 31 января 2022 года.

25 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза вновь приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ, действующие с 2014 года.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.