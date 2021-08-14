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Врач рассказал о приводящих к большей смертности мутациях ковида

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в субботу, 14 августа, что в случае дальнейшей мутации вируса летальность от новой коронавирусной инфекции может стать больше.

Единственный способ защиты, по его мнению, — привить как можно большее количество людей по всему миру как можно быстрее, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине.

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«Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — подчеркнул он.

Он отметил, что адаптация вируса — это ответ в том числе на вакцинацию.

«Потому что вакцинация — фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь», — отметил Жемчугов.

В среду, 11 августа, исследователи из США опубликовали работу, из которой следует, что переболевшие коронавирусной инфекцией молодые люди испытывают изменения в работе своей симпатической нервной системы.

При испытаниях исследователи заметили, что нервы переболевших даже в состоянии отдыха находятся в большем напряжении, чем у тех, кто не был инфицирован.

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