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Иеромонах поделился мирским меню на Успенский пост

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Церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) поделился с «РИА Новости», чем и как лучше питаться мирянам Православной церкви в начинающийся 14 августа с Медового Спаса двухнедельный Успенский пост.

«Русская церковь живет по своим постным обычаям. Они взвешенные, разумные, приспособленные к нашей жизни», — рассказал отец Макарий.

Так, постное меню для немонашествующих верующих исключает мясо, яйца и молочные продукты, но не рыбу.

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По церковному же монастырскому уставу Успенский пост проходит на растительной пище, а по понедельникам, средам и пятницам — еще и без термической обработки (сухоядение). И только 19 августа, в праздник Преображения Господня, можно рыбу.

«Рыбу в гражданской жизни тоже нужно считать постной едой. Исключения в посте — если что-то нужно есть или не есть по требованию врача. Дети также постепенно входят в режим поста. Они воспринимают приобщение ко взрослому миру в том числе через пост», — пояснил иеромонах.

Он также отметил, что воспроизводить среди верующих указания церковного устава в абсолютной точности — «это распространенная ошибка».

«Одно дело — жизнь средиземноморских монастырей тысячу лет назад, когда и возникли уставы, другое — «гражданская» жизнь, быт наших немонашествующих современников. Например, жареная картошка — монахи ее и не знали. Зато пили вино разведенным с водой, что нам сегодня скорее чуждо», — пояснил он.

Еще отец Макарий добавил, что, как питаться, каждому стоит определять «по своему состоянию и обстоятельствам».

«Если ты в армии или больнице — нужно есть то, что нужно. Но если есть выбор — человек делает его в пользу христианского образа жизни. Ведь смысл поста не в том, какую еду люди едят, а как относятся к еде и к своей жизни», — подчеркнул Макарий.

Успенский пост продлится с 14 по 27 августа. Он приурочен к Успению Пресвятой Богородицы, а целью поста является подготовка к переживанию одного из самых значимых в жизни Православной церкви события.

Церковное предание гласит: 28 августа Дева Мария ушла из жизни. Апостолы похоронили ее, и во время похорон в Гефсиманский сад явился Иисус Христос, который забрал душу покойной.

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