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России предсказали рекордные показатели нефтедобычи к лету 2022 года

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Летом 2022 года Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата, а в 2023 году ожидается выход на пиковые показатели. Такой прогноз в пятницу, 13 августа, распространила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

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«Недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей. Как показывает анализ, проведенный Rystad Energy, страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года», — полагают в компании.

В Rystad Energy отмечают, что в кратко- и среднесрочной перспективе рост добычи нефти будут обеспечивать новые проекты «Роснефти» и «Газпромнефти».

Так, «Роснефть» опубликовала 13 августа финансовую отчетность, из которой следует, что компания увеличила добычу нефти во II квартале 2021 года на 5,1%.

Как отметили в компании, рост добычи нефти обусловлен постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

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