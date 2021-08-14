«Роскосмос» готов оказать экспертную помощь США по кораблю Starliner

«Роскосмос» заявил о готовности помочь США в связи с неполадками корабля Starliner. Наша страна предложила направить к коллегам своих экспертов, сообщает телеканал «Известия». В госкорпорации отметили, что помощь предлагают, поскольку дело касается программы МКС. «Роскосмос» выразил уверенность, что вместе дефекты можно устранить быстрее. Проблемы с CST-100 Starliner обнаружили при подготовке старта. Компания Boeing решила вернуть космический корабль на завод для доработки. Пока что запуск CST-100 Starliner отложен на неопределенный срок.

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