Почеттино рассказал о сроках выпуска Мессии на официальные матчи ПСЖ

Месси пока рано выпускать на поле в официальных матчах. Новобранец ПСЖ нарабатывает взаимодействие с командой, сообщает телеканал «Известия». Тренер парижан Маурисио Почеттино встретился со СМИ перед матчем французского национального первенства «Лига Один» с командой из Страсбурга. Главную интригу Почеттино пока так и не раскрыл.

«Что касается того, когда мы сможем увидеть Лео, то это лишь его второй тренировочный день после месяца перерыва с тех пор, как он сыграл в последней игре Кубка Америки. Мы будем делать это шаг за шагом, узнаем друг друга. Приоритет для него — быть в форме, чувствовать себя комфортно, чтобы он был в наилучшем состоянии для своего дебюта», — рассказал тренер.

Зато журналисты прояснили ситуацию с другими звездами ПСЖ. Клуб рассчитывает заработать на трансферах игроков €180 млн до конца лета. СМИ заявили, что под угрозой продажи все, кроме Месси и «большой пятерки» игроков — среди которых Неймар, Мбаппе, Марканьос, Верратти и Ди Мария. Больше всего общественность интересует судьба Мбаппе. Судя по всему, Килиан пока и не думает покидать ПСЖ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.