Прямой эфир
Общество
В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов
Мир
Байден провел совещание по Афганистану
Мир
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане
Общество
Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спорт
Кудухов победил Джонса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Спорт
Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Почеттино рассказал о сроках выпуска Мессии на официальные матчи ПСЖ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Месси пока рано выпускать на поле в официальных матчах. Новобранец ПСЖ нарабатывает взаимодействие с командой, сообщает телеканал «Известия». Тренер парижан Маурисио Почеттино встретился со СМИ перед матчем французского национального первенства «Лига Один» с командой из Страсбурга. Главную интригу Почеттино пока так и не раскрыл.

«Что касается того, когда мы сможем увидеть Лео, то это лишь его второй тренировочный день после месяца перерыва с тех пор, как он сыграл в последней игре Кубка Америки. Мы будем делать это шаг за шагом, узнаем друг друга. Приоритет для него — быть в форме, чувствовать себя комфортно, чтобы он был в наилучшем состоянии для своего дебюта», — рассказал тренер.

Зато журналисты прояснили ситуацию с другими звездами ПСЖ. Клуб рассчитывает заработать на трансферах игроков €180 млн до конца лета. СМИ заявили, что под угрозой продажи все, кроме Месси и «большой пятерки» игроков — среди которых Неймар, Мбаппе, Марканьос, Верратти и Ди Мария. Больше всего общественность интересует судьба Мбаппе. Судя по всему, Килиан пока и не думает покидать ПСЖ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021