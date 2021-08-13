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В Абхазии частично сняли ограничения для иностранцев на пересечение границы с РФ

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Ограничения на пересечение абхазо-российской границы иностранными гражданами частично отменяются. Об этом говорится на официальном сайте МИД Абхазии в пятницу, 13 августа.

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В ведомстве отметили, что в начале августа в Москве сотрудники МИД Абхазии провели переговоры с представителями Минэкономразвития России. На рабочих встречах обсуждался вопрос взаимодействия в рамках исполнения распоряжения правительства РФ, регулирующего порядок пересечения иностранцами границы между Россией и Абхазией.

«В соответствии с данным распоряжением частично снимаются ограничения на пересечение иностранными гражданами абхазо-российской государственной границы», — говорится в заявлении.

Иностранцы, находящиеся на территории республики, должны обратиться в абхазский МИД с удостоверяющими личность документами для оформления разрешения на выезд в Россию, передает RT.

5 августа ряд западных стран в совместном заявлении призвали РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Его, в частности, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания. Заявление было приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя данное заявление, назвал обращение западных стран «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать».

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республик признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

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