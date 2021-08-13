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Глава МИД Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. С соответствующей идеей министр выступил в пятницу, 13 августа, обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».

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«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — заявил Лавров.

По его словам, поисковики выполняют очень важную и благородную миссию. Лавров обратил внимание на то, что поисковое движение является растущим сегментом гражданского общества.

Комментируя предложение главы МИД РФ, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Цунаева заявила, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает чувство гордости.

«День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», — приводятся ее слова на сайте ОНФ.

Она добавила, что учреждение памятной даты станет стимулом для развития всего движения.

«Волонтерская Рота Боевого Братства» поддержала инициативу. Ее лидер Антон Демидов рассказал «Известиям», что учредить День поисковика можно 22 сентября.

Ранее, 3 августа, в ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

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