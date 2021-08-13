Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

2021-08-13 19:54:54

2021-08-13 19:54:54

2021-08-13 19:54:54

2021-08-13 19:54:54

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