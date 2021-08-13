На борту американского лайнера Carnival обнаружена вспышка COVID-19

На американском круизном лайнере вспышка COVID-19. На борту Carnival тесты оказались положительными у 27 человек. Из этого числа 26 заболевших являются членами экипажа. И это несмотря на то, что почти 100% сотрудников корабля прошли вакцинацию, прививку также имеет и более 96% пассажиров, передает телеканал «Известия». Все люди с положительными тестами были изолированы, у большинства болезнь протекает бессимптомно. Представители судна заявили, что зараженный экипаж и пассажир не представляют угрозы для гостей. Carnival отправился в недельный круиз из Техаса 7 августа. Пассажиров и команду тестировали перед заходом в порт Белиза. На лайнере находится более 4 тыс. человек. Гости смогут покинуть судно при отрицательном тесте в следующем порту.

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