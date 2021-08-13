На Кубу самолетами отправили партию гуманитарной помощи из России

Россия отправила гуманитарную помощь Республике Куба. С грузом из аэродрома Чкаловский вылетели несколько самолетов Ан-124, сообщает телеканал «Известия». Оказать поддержку стране поручил Владимир Путин. Лайнеры доставят на Кубу медоборудование и лекарства. Также в самолетах находится продовольствие. Всего на борту более 80 т груза.

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