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Российский дизайнер нарисовал новую модель УАЗа

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Российский дизайнер Игорь Краснов опубликовал 9 августа на своей официальной странице в Instagram изображения нового внедорожника УАЗ-452, который также известен как «Буханка». Речь идет только о рендерных изображениях, которые показывают, как мог бы выглядеть автомобиль нового поколения.

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Автомобиль будущего дизайнер оснастил светодиодной оптикой, лебедкой, экспедиционным багажником, распашными задними дверями, небольшой лестницей, прямоугольными фонарями, а также большими колесами с внедорожными шинами.

Кроме того, дизайнер изобразил и особую «зимнюю версию» «Буханки». Такой внедорожник получил гусеницы вместо колес.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

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