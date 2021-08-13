Российский дизайнер нарисовал новую модель УАЗа

Российский дизайнер Игорь Краснов опубликовал 9 августа на своей официальной странице в Instagram изображения нового внедорожника УАЗ-452, который также известен как «Буханка». Речь идет только о рендерных изображениях, которые показывают, как мог бы выглядеть автомобиль нового поколения.

Автомобиль будущего дизайнер оснастил светодиодной оптикой, лебедкой, экспедиционным багажником, распашными задними дверями, небольшой лестницей, прямоугольными фонарями, а также большими колесами с внедорожными шинами.

Кроме того, дизайнер изобразил и особую «зимнюю версию» «Буханки». Такой внедорожник получил гусеницы вместо колес.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.