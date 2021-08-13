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В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов

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Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital, принадлежит Армену Саркисяну) в пятницу, 13 августа, выяснили, что спрос на строительство загородных домов вырос на 23%, а в тренде сейчас строительство домов из кирпича.

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«Мы отмечаем высокий интерес к строительству домов из кирпича. Это связано с удорожанием почти в два раза за полгода пиломатериалов и домокомплектов из дерева, которое привело к тому, что строительство домов из бруса стало дороже других материалов, того же кирпича, бетона, блоков. И тенденция к последующему росту цен на древесину сохраняется»,— рассказала Елена Суховей, генеральный директор сервиса для выгодного шопинга Price.ru.

Отмечается, что спрос на строительство домов из кирпича возрос на 1100% по сравнению с летом прошлого года, вместе с тем спрос на дома из газобетона увеличился на 42%, из пеноблоков — на 19%, на каркасные дома — на 10%.

Россияне предпочитают декорировать дома искусственным камнем — спрос на него вырос на 130%.

Вместе с тем востребованность домов из бруса снизилась на 14%.

Кроме того, аналитики подсчитали, что спрос на навесы и беседки снизился на 22%, на бани — на 19%, на финские сауны — на 24%, в то время как на хамам, напротив, вырос на 18%.

Помимо прочего, наблюдается падение спроса на строительство заборов. Так, интерес к кованым заборам упал на 60%, к металлическим — на 41%, из поликарбоната — на 31%, кирпичным — на 22%, сварным — на 29%. Вместе с тем популярность шлагбаума показала рост в 44%.

Также продолжил расти спроса на услуги по косметическому и комплексному ремонту — на 39% и 69% соответственно.

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